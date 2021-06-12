Путин заявил, что не переживает из-за «различных ярлыков» в свой адрес

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12 июня 2021, 11:21

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеканалу NBC ответил на вопрос о «скандальных заявлениях» американского лидера Джо Байдена в его адрес. Соответствующий фрагмент опубликован в Twitter-аккаунте.

«Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки - это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени», - высказал глава государства.

Путин отметил, что за время своей работы привык к разного рода «атакам со всех углов и под любыми предлогами, разного уровня ярости». По его словам, использование подобных ярлыков стало нормальным в американской политической культуре, но в России это нормальным не выглядит.

«Я не хочу показаться грубым, но это напоминает какое-то несварение желудка, словесное несварение», - добавил президент.

Напомним, что в марте Байден, отвечая на вопрос журналистов, считает ли он Путина «убийцей», ответил утвердительно. Тогда российский лидер пожелал американскому коллеге здоровья, а также озвучил фразу из детства:«Кто как обзывается, тот так и называется».

Путин рассказал о судьбе преступников, причастных к смерти Политковской, Немцова и других известных россиян.

Путин сравнил личностные качества Байдена и Трампа.

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