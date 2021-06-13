Байден согласен с Путиным, что отношения между РФ и США находятся на «низкой точке»

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13 июня 2021, 20:27 Источник: РИА Новости

Джо Байден, Фото: Anna Moneymaker/globallookpress.com

Президент США Джо Байден прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о том, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся в «низшей точке за последние годы».

«Я думаю, он прав, что отношения находятся на низкой точке», - отметил американский президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин едет в Женеву, «поскольку отношения между Россией и США плохие».

Байден в ходе пресс-конференции после саммита «Большой семёрки», комментируя перспективы улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой, заявил, что не может дать гарантии изменения поведения конкретного человека или страны.

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