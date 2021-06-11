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Песков раскрыл, что Путин едет в Женеву, поскольку отношения между Россией и США плохие

, 19:45 Источник: ТАСС

Песков раскрыл, что Путин едет в Женеву, поскольку отношения между Россией и США плохие
Дмитрий Песков, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, globallookpress.com

Владимир Путин поедет в Женеву на встречу с Джозефом Байденом не для того, чтобы оказаться с американским президентом в одной комнате, едет, поскольку "между Россией и США плохие отношения". Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу рассказал о грядущей встрече российского лидера и главы Белого дома.

Российско-американский саммит состоится в Женеве 16 июня.

В пресс-службе Кремля заявили, что президенты России и США планируют обсудить состояние и перспективы развития отношений между двумя странами, проблематику стратегической стабильности, международную ситуацию и урегулирование региональных конфликтов, взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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