Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным в Женеве

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13 июня 2021, 18:35 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: Air Force /Us Air/ globallookpress.com

Президент США Джо Байден прокомментировал свой отказ от общей пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным после встречи в Женеве, которая пройдет 16 июня.

«Это не конкурс, кто лучше выступит», - отметил он после саммита «Большой семерки».

Байден добавил, что на пресс-конференции он намерен обозначить условия улучшения отношений с Россией.

Ранее осведомленные источники сообщили телеканалу NBC, что Байден в ходе переговоров с Путиным планирует продемонстрировать подход, отличающийся от «дружеских отношений», которые предложил после первой встречи экс-президент Дональд Трамп.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя пресс-конференцию Байдена после саммита в Женеве, уточнил, что Путин тоже выступит перед журналистами.

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