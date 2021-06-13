Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным в Женеве

Президент США Джо Байден прокомментировал свой отказ от общей пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным после встречи в Женеве, которая пройдет 16 июня.
«Это не конкурс, кто лучше выступит», - отметил он после саммита «Большой семерки».
Байден добавил, что на пресс-конференции он намерен обозначить условия улучшения отношений с Россией.
Ранее осведомленные источники сообщили телеканалу NBC, что Байден в ходе переговоров с Путиным планирует продемонстрировать подход, отличающийся от «дружеских отношений», которые предложил после первой встречи экс-президент Дональд Трамп.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя пресс-конференцию Байдена после саммита в Женеве, уточнил, что Путин тоже выступит перед журналистами.
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