Путин проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Байденом в Женеве

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12 июня 2021, 14:38 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выйдет пообщаться с журналистами после встречи с американским лидером Джо Байденом. Саммит состоится 16 июня в Женеве.

Песков, комментируя информацию об отдельной пресс-конференции Джо Байдена, заявил, что, скорее всего, это обычная практика американского президента. По его словам, в Великобритании политик также не стал проводить совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

«Как мы ранее заявляли, президент Путин по завершении переговоров выйдет отдельно на общение с прессой», - добавил официальный представитель Кремля.

Ранее Путин сравнил личностные качества Байдена и Трампа.

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