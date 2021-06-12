Путин проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Байденом в Женеве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выйдет пообщаться с журналистами после встречи с американским лидером Джо Байденом. Саммит состоится 16 июня в Женеве.
Песков, комментируя информацию об отдельной пресс-конференции Джо Байдена, заявил, что, скорее всего, это обычная практика американского президента. По его словам, в Великобритании политик также не стал проводить совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
«Как мы ранее заявляли, президент Путин по завершении переговоров выйдет отдельно на общение с прессой», - добавил официальный представитель Кремля.
Ранее Путин сравнил личностные качества Байдена и Трампа.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.