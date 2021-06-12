Аргументы Недели Политика 13+

Путин проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Байденом в Женеве

, 14:38 Источник: РИА Новости

Путин проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Байденом в Женеве
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выйдет пообщаться с журналистами после встречи с американским лидером Джо Байденом. Саммит состоится 16 июня в Женеве.

Песков, комментируя информацию об отдельной пресс-конференции Джо Байдена, заявил, что, скорее всего, это обычная практика американского президента. По его словам, в Великобритании политик также не стал проводить совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

«Как мы ранее заявляли, президент Путин по завершении переговоров выйдет отдельно на общение с прессой», - добавил официальный представитель Кремля.

Ранее Путин сравнил личностные качества Байдена и Трампа. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Общественник Цунаева сообщила, что шествие «Бессмертный полк» в традиционном формате не состоится

Общественник Цунаева сообщила, что шествие «Бессмертный полк» в традиционном формате не состоится

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что организаторы акции «Бессмертный полк» не будут подавать заявку на проведение шествия в очном формате в июне.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью