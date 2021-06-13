NBC: Байден на саммите планирует передать Путину «жесткий сигнал»

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13 июня 2021, 07:11 Источник: NBC

президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Осведомленные источники сообщили телевизионной компании NBC, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен подать лидеру Российской Федерации Владимиру Путину "жесткий сигнал".

Собеседник NBC утверждает, что Джо Байден в ходе переговоров с российским коллегой намерен продемонстрировать подход, отличающийся от "дружеских отношений, о которых после первой встречи с Владимиром Путиным заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Напомним, Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр тем.

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