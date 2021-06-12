Пресс-секретарь Белого дома заявила, что США не отказываются от ответных мер в адрес России
12 июня 2021, 08:42
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о введении новых санкций в отношении России, заявила, что США никогда не отказываются от своих действий или ответных мер, но готовы обсудить с Россией тему кибератак в ходе встречи в Женеве.
«Мы сохраняем все возможности ответить на проблемные действия. Хотя эти кибератаки исходили от преступников, которые, с нашей точки зрения, не являются частью российского государства, но все равно проблема в том, что Россия не предпринимает действия в их отношении», - пояснила она в эфире телеканала CNN.
Псаки добавила, что президент США Джо Байденне будет отказываться от обсуждения тем, которые не хотят поднимать в Кремле. По ее словам, американский лидер будет говорить с Владимиром Путиным «открыто».
Ранее Псаки назвала главную причину встречи Путина и Байдена в Женеве.
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