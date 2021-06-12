Пресс-секретарь Белого дома: США хотят найти «путь вперед» в отношениях с Россией

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12 июня 2021, 07:59

Джен Псаки, фото:Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединённые Штаты хотят найти «путь вперед» в отношениях с Россией. По ее словам, это является главной причиной встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

«Мы встречаемся как раз потому, что между нами есть различия, из-за всех тем, которые вы подняли, из-за того, насколько враждебными стали наши отношения. Это не в наших интересах. И мы хотим найти путь вперед», - пояснила она в эфире телеканала СNN.

Псаки отметила, что встреча в Женеве отвечает интересам США, поскольку в Белом доме хотят «прийти в отношениях с Россией к тому, чтобы они были более стабильными и предсказуемыми». Она добавила, что появилась возможность обсудить «кибератаки, скопление сил на границе с Украиной, тему прав человека», а также темы, где Москва и Вашингтон могут продвинуться вперед, например, стратегическая стабильность, переговоры с Ираном.

Ранее представитель Белого дома Аманда Слоат заявила, что запланированная на 16 июня встреча не указывает на перезапуск отношений между двумя державами.

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