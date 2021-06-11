В Белом доме отказались считать предстоящую встречу президентов России и США перезапуском отношений

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11 июня 2021, 18:58 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Встреча главы российского государства Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Джозефа Байдена, запланированная на 16 июня, не указывает на то, что между двумя державами будет наблюдаться перезапуск отношений. Такое заявление сделала Аманда Слоат, занимающая пост старшего директора по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме, пишет РИА Новости.

В эфире CNN она подчеркнула, что речь, безусловно, не идет о перезапуске, о чем ранее говорил американский лидер. По словам Слоат, РФ и США важно обсудить ряд тем. Речь идет, к примеру, о стратегической стабильности.

Также она отметила, что Байден заявлял о намерении обсудить в рамках предстоящей в Женеве встречи российско-американские разногласия. Напомним, что ранее Сергей Рябков, заместитель главы российского МИД, сообщал об уходе в прошлое “времен разного рода “перезагрузок”.

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