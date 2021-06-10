Во Франции суд арестовал ударившего Макрона мужчину

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10 июня 2021, 21:09 Источник: BFMTV.

Эммануэль Макрон, фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/ globallookpress.com

Суд Валанса приговорил Дамьена Тареля, который на публичном мероприятии ударил по лицу президента Франции Эммануэля Макрона к четырем месяцам тюрьмы. Инцидент произошел 8 июня во время визита главы государства в департамент Дром.

Суд принял решение, что Дамьен Тарель сразу отправится отбывать наказание, а также в течение двух лет будет работать или проходить обучение, получать психологическую помощь и не совершать новых правонарушений. Кроме того, на протяжении пяти лет мужчине запрещено иметь оружие и занимать государственные должности. При этом на три года его лишают гражданских прав.

Тарель признал свою вину, но отказался раскаиваться в своих действиях.

Ранее ударивший Макрона по лицу мужчина заявил, что его действия не были спланированными.

Макрон не пострадал и призвал не преувеличивать значение случившегося. Позже в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент удара.

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