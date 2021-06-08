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В сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара Макрона по лицу

, 17:56

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара Макрона по лицу
президент Франции Эммануэль Макрон, Panoramic/Keystone Press Agency

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент удара, нанесенного президенту Франции Эммануэлю Макрону жителем департамента Дром. Ранее стало известно об инциденте в рабочей поездке политика.

Французский лидер подошел к ожидавшим его на улице людям и взял одного из них за руку. Внезапно этот мужчина замахнулся и ударил Эммануэля Макрона по лицу. Впоследствии в Елисейском дворце заявили, что гражданину не удалось сильно ударить главу страны, вследствие чего тот не пострадал.

После случившегося полицейские задержали двух человек. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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