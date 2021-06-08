Житель департамента Дром ударил Макрона по лицу

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8 июня 2021, 16:08 Источник: BFM

президент Франции Эммануэль Макрон, L.Urman/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 8 июня, в рамках своего официального визита в департамент Дром, который расположен на юго-востоке страны, получил удар по лицу от одного из местных жителей.

Макрон в рамках поездки в департамент Дром подошел к толпе местных жителей, которые стояли за низким ограждением, и начал беседовать с ними, взяв одного из мужчин за руку. Внезапно этот гражданин что-то сказал французскому лидеру в ответ и сильно ударил его по лицу.

Охрана оперативно отреагировала на данный инцидент, оттеснила Эммануэля Макрона и повалила напавшего на землю.

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