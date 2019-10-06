СМИ: королева Елизавета II влепила своему племяннику пощечину

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6 октября 2019, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pool/ZUMAPRESS.com

Всемирно известный певец и композитор Элтон Джон рассказал, что однажды стал свидетелем не слишком приятной сцены. На глазах артиста королева Великобритании Елизавета II влепила пощечину племяннику.

Элтон Джон утверждает, что глава семьи монархов дала своему племяннику Дэвиду Армстронгу-Джонс сразу несколько пощечин. По словам музыканта, королева также подчеркнула, что с ней не следует спорить. Музыкант решил, что это было сделано в шутку, сообщает Express.

Певцу эта ситуация впоследствии казалась даже забавной, поскольку Елизавета II находилась в весьма приподнятом настроении. Правдива ли информация, предоставленная Джоном, неизвестно.