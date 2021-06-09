Источник: ударивший Макрона по лицу мужчина заявил, что не планировал свои действия

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июня 2021, 16:20 Источник: BFMTV

президент Франции Эммануэль Макрон, Aurelien Morissard/XinHua

Мужчина, который накануне ударил президента Франции Эммануэля Макрона на публичном мероприятии, в рамках допроса заявил, что его действия не были спланированными. Об этом сообщили источники.

В минувший вторник мужчина ударил по лицу Эммануэля Макрона, который находился с визитом в департаменте Дром. Впоследствии нападавший был задержан. Еще один задержанный снимал данную сцену на видео. Политик в результате случившегося не пострадал.

Президент Франции позже назвал данный инцидент единичным, призвал не преувеличивать его значение, а также подчеркнул, что и дальше будет встречаться с гражданами страны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости