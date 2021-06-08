Президент Франции Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером во вторник, 8 июня, прокомментировал инцидент с пощечиной во время его визита в департамент Дром. Ранее сообщалось, что глава страны не пострадал.
Макрон назвал инцидент с пощечиной единичным, призвал не преувеличивать его значение, а также подчеркнул, что продолжит встречи с жителями Франции. Глава страны также заметил, что после случившегося у него нет никаких опасений и заметил, что продолжил общение с людьми, которые были с нападавшим, и даже сделал фотографии с ними. "Меня ничего не остановит", – заключил политик.
Ранее сегодня сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент удара, нанесенного президенту Франции Эммануэлю Макрону жителем департамента Дром. В Елисейском дворце отметили, что гражданину не удалось сильно ударить главу страны.
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