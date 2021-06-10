УЕФА потребовал от Украины убрать с формы на ЕВРО-2020 фразу «Героям слава»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от сборной Украины убрать с формы на чемпионате Европы по футболу — 2020 лозунг «Героям слава».
Украинская футбольная сборная на днях представила форму, в которой команда будет соревноваться на ЕВРО-2020. На футболках изображены границы Украины с Крымом и нанесены лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».
Форму продемонстрировал Владимир Зеленский, сфотографировался в футболке и фото опубликовал в соцсети.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с формой сборной Украины с националистическим лозунгом и контуром Крыма, сказал, что все аспекты ЕВРО-2020 регулируются УЕФА.
В УЕФА сообщили, что после полного анализа формы установлено, что
«сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение». Фразу «Героям слава!» в Союзе назвали слоганом. Поэтому «...этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удалён для использования в матчах соревнований УЕФА», — цитирует RT пресс-службу УЕФА.
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