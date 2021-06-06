Песков высказался об отношении Кремля к форме сборной Украины по футболу с контуром Крыма

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6 июня 2021, 22:48 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Власти России исходят из того, что все аспекты чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) регулируются УЕФА.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал оценку ситуации с новой формой сборной Украины с националистическим лозунгом и контуром Крыма.

Отвечая на вопрос ТАСС, будут ли ограничения со стороны России на использование такой формы, если сборная Украины попадет в четвертьфинальный матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге, пресс-секретарь президента РФ сказал: "Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА".

Руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко ранее написал в своем аккаунте в Facebook, что сборная Украины по футболу выступит на Евро-2020 в форме, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!" и изображен контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала сообщение о новой форме сборной Украины по футболу на Евро-2020. "Неожиданной рекламой стало размещение Крымского полуострова на футболках сборной Украины по футболу, представленной на чемпионате Европы Евро-2020. Это является очевидной популяризацией Республики Крым как субъекта РФ в разгар курортного сезона", — цитирует политика RT.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля.

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