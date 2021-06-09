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Зеленский перед Евро-2020 сфотографировался в форме сборной Украины по футболу

, 10:59

Зеленский перед Евро-2020 сфотографировался в форме сборной Украины по футболу

Президент Украины Владимир Зеленский перед чемпионатом Европы по футболу — 2020 сфотографировался в форме национальной команды и выложил снимок в Instagram. «Ждём пятницу», — написал украинский президент на своей странице.

Ранее Зеленский назвал форму сборной Украины для Евро-2020 умеющей шокировать, - передаёт RT.
На форме сборной Украины по футболу на чемпионат Европы изображён контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля, четвертьфинал - в Санкт-Петербурге.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Дмитрий Песков высказался об отношении Кремля к форме сборной Украины по футболу с контуром Крыма.

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