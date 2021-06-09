Зеленский перед Евро-2020 сфотографировался в форме сборной Украины по футболу

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июня 2021, 10:59

Президент Украины Владимир Зеленский перед чемпионатом Европы по футболу — 2020 сфотографировался в форме национальной команды и выложил снимок в Instagram. «Ждём пятницу», — написал украинский президент на своей странице.

Ранее Зеленский назвал форму сборной Украины для Евро-2020 умеющей шокировать, - передаёт RT.

На форме сборной Украины по футболу на чемпионат Европы изображён контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля, четвертьфинал - в Санкт-Петербурге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Дмитрий Песков высказался об отношении Кремля к форме сборной Украины по футболу с контуром Крыма.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости