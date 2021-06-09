National Interest: российские Су-34 с гиперзвуковыми ракетами «Острота» могут стать проблемой для НАТО

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июня 2021, 11:59 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель Су-34, MOD Russia / globallookpress.com

Российские истребители Су-34, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Острота», могут стать проблемой для Североатлантического альянса. На это указывается в материале, появившемся на страницах американских СМИ.

В следующем году должны состояться испытания новых гиперзвуковых ракет «Острота». Как заявил военный аналитик Юрий Кнутов, благодаря своим характеристикам данные снаряды смогут нанести «смертельный укол» любой системе ПВО НАТО.

The National Interest (NI) пишет, что «Остротой» планируется оснастить Су-34, который считается одним из самых способных ударных истребителей, имеющихся в распоряжении Москвы. Издание отмечает, что гиперзвуковые боеприпасы позволят самолетам расчищать себе путь, уничтожая вражеские комплексы ПВО.

Су-34 с «Остротой» могут стать проблемой для западного блока, констатируется в публикации NI, пересказанной сайтом «ПолитРоссия».

Ранее в среду сообщалось, что военный эксперт Василий Дандыкин поведал о новом корабле «Дерзкий», вызвавшем «зависть» в Соединенных Штатах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости