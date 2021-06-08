Военный аналитик Кнутов: Россия сможет нанести «смертельный укол» любой системе ПВО НАТО новой гиперзвуковой ракетой «Острота»

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8 июня 2021, 09:43 Источник: «ПолитРоссия»

Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация сможет нанести «смертельный укол» любой системе ПВО Североатлантического альянса с помощью новой гиперзвуковой ракеты «Острота». На это указал Юрий Кнутов, отечественный военный аналитик.

Как пишет интернет-издание «ПолитРоссия», предполагается, что «Острота», чьи летные испытания должны состояться в следующем году, будет иметь существенно меньшие габариты и массу по сравнению с гиперзвуковыми «Кинжалом» и «Цирконом». Кроме того, отличительной особенностью новой ракеты станет относительно небольшая дальность действия.

По словам Юрия Кнутова, давшего комментарий журналистам портала, благодаря своим характеристикам «Острота» сможет нанести «смертельный укол» любой системе противовоздушной обороны НАТО. Ни один из существующих в настоящий момент комплексов ПВО не в состоянии перехватить подобные боеприпасы, отметил эксперт.

Ранее во вторник сообщалось, что китайский ресурс Baijiahao констатировал провал попытки американских ВВС удивить Россию пролетом ста истребителей НАТО над Европой.

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