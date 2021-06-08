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Baijiahao: попытка ВВС США удивить Россию пролетом ста истребителей НАТО над Европой обернулась провалом

, 09:04 Источник: «ПолитРоссия»

Baijiahao: попытка ВВС США удивить Россию пролетом ста истребителей НАТО над Европой обернулась провалом
Истребитель, Rainer Jensen / globallookpress.com

Попытка ВВС Соединенных Штатов удивить Российскую Федерацию пролетом ста истребителей Североатлантического альянса над Европой обернулась провалом. На это указывается в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Портал Baijiahao напомнил, что силы НАТО во главе с США некоторое время назад провели масштабную операцию, в ходе которой сто истребителей прошли над воздушным пространством двадцати европейских государств. Сайт отметил, что с помощью данного полета американские военные хотели произвести впечатление на Москву – удивить ее мощью – в преддверии переговоров главы Белого дома Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Однако попытка привела к провалу.

Руководство РФ предпочло не обращать внимания на воздушную операцию альянса, проигнорировав ее. ВВС США не смогли достигнуть желаемого эффекта, констатируется в публикации Baijiahao, которую пересказали авторы сетевого издания «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее сегодня, отечественный ресурс Avia.pro написал, что одна российская «Тосочка» может уничтожить восемь американских городских кварталов в случае атаки.

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