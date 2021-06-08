Сайт Avia.pro: одна российская «Тосочка» может уничтожить восемь американских городских кварталов в случае атаки

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8 июня 2021, 07:42 Источник: Аvia.pro

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Одна российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» может уничтожить восемь американских городских кварталов в случае атаки. Соответствующая оценка боевых возможностей данного отечественного вооружения содержится в материале интернет-СМИ.

Портал Avia.pro, процитировавший зарубежные источники, написал, что в случае удара по одному из крупных городов Соединенных Штатов одна «Тосочка» может сравнять с землей восемь кварталов (около сорока тысяч квадратных километров). Отмечается, что в настоящий момент трудно найти неядерное оружие, чья мощь сравнится с ТОС-2.

Ранее сегодня то же самое сетевое издание высказало предположение, по которому Россия может развернуть гиперзвуковые «Кинжалы» у границ стран НАТО.

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