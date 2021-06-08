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Версия Avia.pro: Россия может развернуть гиперзвуковые «Кинжалы» у границ стран НАТО

, 07:13 Источник: Аvia.pro

Версия Avia.pro: Россия может развернуть гиперзвуковые «Кинжалы» у границ стран НАТО
Истребители МиГ-31, оснащенные комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может развернуть гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» у границ стран Североатлантического альянса. Соответствующая версия высказана в публикации, размещенной в сети.

Некоторое время назад на страницах СМИ появилась информация, из которой следует, что «Кинжалы» по мере производства будут поставлены в Западный военный округ РФ. Вопрос о местах дислокации вооружения еще не решен.

Сайт Avia.pro выдвинул предположение, согласно которому «Кинжалы» могут развернуть у границ государств, входящих в состав НАТО. Такой шаг стал бы ответом Москвы на усиление группировки блока у государственных рубежей РФ, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня тот же самый портал сообщил об ударе российскими снарядами «Краснополь» по позициям турецких военных в Сирии.

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