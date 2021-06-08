Появилось видео из района удара российскими снарядами «Краснополь» по позициям турецких военных в Сирии

Появилось видео из района удара российскими корректируемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь» по позициям турецких военных в Сирии. Об атаке рассказывается в публикации, размещенной в сети.
Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад в Сирии с использованием «Краснополей» был нанесен удар по позициям военных Турции и боевиков, поддерживаемых Анкарой. Согласно предварительной информации, в результате оказались, в частности, уничтожены склад с вооружением и несколько единиц бронетехники.
Кто именно применил снаряды «Краснополь» неизвестно. В процитированном материале отмечается, что в Сирии данные боеприпасы используют, помимо армии России, подконтрольные Дамаску силы и иранские формирования.
Ранее во вторник тот же самый сайт сообщил, что группа кораблей во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth начала «опасное движение» в сторону базы РФ в арабской республике.
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