Аргументы Недели В мире 13+

Avia.pro: ударная группа во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth начала «опасное движение» в сторону базы России в Сирии

, 06:21 Источник: Аvia.pro

Avia.pro: ударная группа во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth начала «опасное движение» в сторону базы России в Сирии
Авианосец HMS Queen Elizabeth, Rob Arnold / globallookpress.com

Авианосная ударная группа, возглавляемая британским авианосцем HMS Queen Elizabeth, начала «опасное движение» в сторону российской базы, расположенной на территории Сирийской Арабской Республики. Соответствующая формулировка содержится в материале отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что зафиксировано начало «опасного движения» группы американских и британских кораблей в сторону базы РФ в сирийском Тартусе. Сайт допустил, что оперативное соединение во главе с HMS Queen Elizabeth может пойти на провокационные действия в отношении российского военного объекта.

О маршруте перемещения группы стало известно благодаря появлению самолетов, сопровождающих суда, говорится в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее, эксперт Константин Сивков отметил, что США могут развязать ядерную войну с Россией на территории третьих стран.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Замминистра ДНР Ольхин: Россия может признать республики Донбасса после встречи Байдена и Путина

Замминистра ДНР Ольхин: Россия может признать республики Донбасса после встречи Байдена и Путина

Москва может признать независимость республик Донбасса после встречи президента Джо Байдена с Владимиром Путиным. Соответствующий вариант развития событий допустил Артем Ольхин, замминистра информации ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью