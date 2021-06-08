Avia.pro: ударная группа во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth начала «опасное движение» в сторону базы России в Сирии

Авианосная ударная группа, возглавляемая британским авианосцем HMS Queen Elizabeth, начала «опасное движение» в сторону российской базы, расположенной на территории Сирийской Арабской Республики. Соответствующая формулировка содержится в материале отечественных интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что зафиксировано начало «опасного движения» группы американских и британских кораблей в сторону базы РФ в сирийском Тартусе. Сайт допустил, что оперативное соединение во главе с HMS Queen Elizabeth может пойти на провокационные действия в отношении российского военного объекта.
О маршруте перемещения группы стало известно благодаря появлению самолетов, сопровождающих суда, говорится в процитированной публикации.
Как сообщалось ранее, эксперт Константин Сивков отметил, что США могут развязать ядерную войну с Россией на территории третьих стран.
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