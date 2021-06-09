Капитан I ранга Дандыкин рассказал о новом российском «суперкорвете», вызвавшем «зависть» в США

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9 июня 2021, 09:11 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин рассказал о новом российском «суперкорвете», который вызвал «зависть» в Соединенных Штатах. По данному вопросу специалист высказался в беседе с представителями интернет-СМИ.

В следующем году ВМФ РФ должен получить судно «Дерзкий», стелс-корабль проекта 20386 «Меркурий». Как поведал Дандыкин, «Дерзкий», прозванный на флоте «суперкорветом», получит радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. Благодаря примененным стелс-технологиям радиолокационная уязвимость корабля будет сведена практически к нулю.

Главной особенностью «Дерзкого» эксперт назвал принцип модульности. Меняя различные модули, боевая единица, в частности, сможет поражать вражеские надводные корабли с помощью крылатых ракет, искать и уничтожать субмарины, обеспечивать противовоздушную оборону, оказывать артиллерийскую поддержку при высадке десанта.

По словам Василия Дандыкина, «Дерзкий» вызвал «зависть» в США. Американцы тоже пытаются применить модульный принцип при строительстве судов, однако пока «испытывают с ними очень большие проблемы», отметил капитан I ранга.

Как сообщалось ранее в среду, немецкое издание Business Insider объяснило, почему Штаты боятся новой российской субмарины «Казань».

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