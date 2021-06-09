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Business Insider объяснил, почему США боятся новой российской атомной подлодки «Казань»

, 08:27 Источник: «ПолитРоссия»

Business Insider объяснил, почему США боятся новой российской атомной подлодки «Казань»
Подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты боятся новой российской атомной подлодки «Казань». На это указывается в публикации, появившейся некоторое время назад на страницах немецких СМИ.

Издание Business Insider пишет, что в Вашингтоне испытывают страх перед недавно принятой в состав флота РФ «Казанью». Как объясняется, такая реакция связана с тем, что подлодка является кульминацией российской инженерной мысли и более чем десятилетних усилий страны по созданию новой и полностью современной субмарины.

В материале Business Insider, пересказанном порталом «ПолитРоссия», отмечается, что корабли проекта «Ясень-М», к которому относится «Казань», оснащены современным обычным вооружением, наделенным возможностью уничтожать цели даже на земле. Это наряду со скрытностью данных подлодок и их способностью находиться практически в любой точке Мирового океана делает их угрозой для США.

Ранее сегодня сообщалось, что польский сайт wPolityce обозначил возможный сценарий наступления России в случае войны с НАТО за Прибалтику.

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