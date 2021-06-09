Издание wPolityce назвало возможный сценарий наступления России в случае войны с НАТО за Прибалтику

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9 июня 2021, 07:53

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Назван возможный сценарий наступления Российской Федерации в случае войны с Североатлантическим альянсом за Прибалтику. Соответствующий материал появился на страницах польской интернет-прессы.

Сетевое издание wPolityce, опираясь на выводы шведского Агентства оборонных исследований, пишет, что, скорее всего, Москва решит атаковать с четырех ключевых направлений. При этом главный удар будет направлен на Вильнюс и северо-восточную часть Польши – «Сувалкский коридор». Как предполагается, российская армия постарается соединить Белоруссию с Калининградской областью, а также, взяв под контроль Литву, отрезать и изолировать остальные страны Балтии, чтобы помешать их обороне.

Согласно прогнозу, силы РФ способны за двое суток дойти до Калининграда и за 96 часов - до литовского побережья Балтийского моря.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Алексей Селиванов, бывший помощник главы украинского Минобороны, высказал точку зрения, по которой НАТО не осилит войну с Россией.

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