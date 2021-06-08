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Экс-помощник министра обороны Украины Селиванов: НАТО не осилит войну с Россией

, 14:30

Экс-помощник министра обороны Украины Селиванов: НАТО не осилит войну с Россией
Учения НАТО, Spc. Ryan Lucas / globallookpress.com

Североатлантический альянс не осилит войну с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения на видео, размещенном на личном YouTube-канале, озвучил Алексей Селиванов, бывший помощник украинского министра обороны, в настоящий момент проживающий на территории, подконтрольной властям непризнанной ЛНР.

«На конфликт с соизмеримой силой, какой является Россия, НАТО уже давно не способно. Расчеты с использованием компьютерного моделирования показывают, что в случае начала боевых действий российские танки через три дня будут в Варшаве, а еще через неделю – в других европейских столицах. Поэтому западный блок делает ставку не на военную мощь, а на гибридные методы противостояния», - отметил Селиванов.

Как сообщалось ранее сегодня, американский эксперт Самуэль Чарап высказал мнение, согласно которому США не будут воевать с Россией из-за Украины.

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ДЦ

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