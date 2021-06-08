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Американский политолог Самуэль Чарап: США не будут воевать с Россией из-за Украины

, 14:04

Американский политолог Самуэль Чарап: США не будут воевать с Россией из-за Украины
Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Соединенные Штаты не будут воевать с Российской Федерацией из-за Украины. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Самуэль Чарап, американский политолог.

По словам эксперта, нет признаков, свидетельствующих о том, что армия США вступится за Украину, если РФ «будет дальше продвигать свои войска вглубь» бывшей советской республики. О неготовности Вашингтона защищать страну на поле боя говорит отсутствие юридических гарантий ее членства в Североатлантическом альянсе, констатировал Чарап.

При этом он отметил, что, если возникнет такая необходимость, США могут помочь Киеву дипломатическими методами и введением новых санкций против Москвы.

Украинское руководство и Запад обвиняют РФ в «агрессии» в Донбассе. Российская сторона данные утверждения отрицает.

Ранее во вторник сообщалось, что депутат самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский высказал мнение, согласно которому Москва ликвидирует Украину, если Киев разбудит «русского медведя».

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ДЦ

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