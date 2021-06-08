Парламентарий из ДНР Бердичевский: Москва ликвидирует Украину, если Киев разбудит «русского медведя»
8 июня 2021, 12:24
Москва ликвидирует Украину, если Киев разбудит «русского медведя». Соответствующую точку зрения озвучил Владислав Бердичевский, парламентарий из самопровозглашенной ДНР.
Законодатель, выступивший в эфире донецкого телевидения, заявил, что Соединенные Штаты рассматривают бывшую советскую республику в качестве одной из «стран-шестерок, которые дергают русского медведя за хвост». При этом, отметил Бердичевский, в Вашингтоне осознают, что Украина будет ликвидирована, если сумеет «медведя» разбудить. Депутат полагает, что данным обстоятельством объясняется ограниченный характер американской военной помощи Киеву.
Как сообщалось ранее сегодня, Артем Ольхин, замминистра ДНР, допустил, что Россия может признать республики Донбасса после переговоров Джо Байдена и Владимира Путина в Швейцарии.
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