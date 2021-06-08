Замминистра ДНР Ольхин: Россия может признать республики Донбасса после встречи Байдена и Путина

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8 июня 2021, 12:00

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Москва может признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса после встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным, которая состоится в середине текущего месяца. Соответствующий вариант развития событий допустил Артем Ольхин, замминистра информации ДНР.

По словам чиновника, выступившего в эфире местного телевидения, если «Америка поведет себя совсем плохо», после переговоров РФ может признать республики. Как отметил Ольхин, в случае реализации такого сценария российская сторона также потребует передать под контроль властей ДНР и ЛНР всю территорию Донецкой и Луганской областей, где в 2014 году прошли референдумы о независимости.

Ранее во вторник сообщалось, что депутат ДНР Владислав Бердичевский озвучил прогноз, по которому в случае контрнаступления республик Донбасса из армии Украины сбегут 80% военных.

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