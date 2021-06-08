Депутат ДНР Бердичевский: 80% военных Украины сбегут из ВСУ в случае контрнаступления республик Донбасса

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8 июня 2021, 10:09

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В случае контрнаступления республик Донбасса из Вооруженных сил Украины сбегут 80% военнослужащих. Соответствующий прогноз озвучил Владислав Бердичевский, депутат парламента самопровозглашенной ДНР.

Бердичевский констатировал, что в настоящий момент ВСУ более боеспособны по сравнению с 2014 годом, когда в Донбассе шли активные военные действия. При этом парламентарий скептически высказался о моральном духе киевских силовиков.

По словам Владислава Бердичевского, в случае контрнаступления подразделений республик Донбасса из украинской армии дезертируют 80% личного состава. Депутат, выступивший в эфире донецкого телеканала «Оплот», полагает, что основная часть представителей ВСУ служит только ради денег и не готова жертвовать своими жизнями.

Как сообщалось ранее сегодня, украинский генерал Сергей Кривонос допустил, что армии бывшей советской республики может не хватить снарядов даже на месяц войны.

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