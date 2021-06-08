Украинский генерал Кривонос: ВСУ может не хватить снарядов даже на месяц войны
8 июня 2021, 08:35
Вооруженным силам Украины может не хватить снарядов даже на месяц военного конфликта. Соответствующую точку зрения озвучил украинский генерал Сергей Кривонос.
Кривонос, оценивая сегодняшнюю ситуацию с вооружением ВСУ, заявил, что «у нас не хватает любых БТРов». Также процитированный «ПолитНавигатором» генерал отметил, что армия столкнулась со снарядным голодом. Запасов боеприпасов, имеющихся в распоряжении ВСУ, может не хватить даже на месяц войны, констатировал Сергей Кривонос.
Как сообщалось ранее, Алексей Селиванов, бывший помощник министра обороны Украины, высказал мнение, по которому Киев не в состоянии победить республики Донбасса военным путем.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.