Украинский генерал Кривонос: ВСУ может не хватить снарядов даже на месяц войны

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8 июня 2021, 08:35

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженным силам Украины может не хватить снарядов даже на месяц военного конфликта. Соответствующую точку зрения озвучил украинский генерал Сергей Кривонос.

Кривонос, оценивая сегодняшнюю ситуацию с вооружением ВСУ, заявил, что «у нас не хватает любых БТРов». Также процитированный «ПолитНавигатором» генерал отметил, что армия столкнулась со снарядным голодом. Запасов боеприпасов, имеющихся в распоряжении ВСУ, может не хватить даже на месяц войны, констатировал Сергей Кривонос.

Как сообщалось ранее, Алексей Селиванов, бывший помощник министра обороны Украины, высказал мнение, по которому Киев не в состоянии победить республики Донбасса военным путем.

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