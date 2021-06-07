В Китае высмеяли Зеленского за просьбу о встрече с Байденом

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7 июня 2021, 16:59 Источник: ИноСМИ

Владимир Зеленский, фото: Ray Tang/ globallookpress.com

Читатели китайской газеты прокомментировали желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с американским лидером Джо Байденом до саммита с Владимиром Путиным в Женеве.

Одни пользователи решили, что Зеленский – «гороховый шут, который переоценивает свой статус», а также имеет «завышенную самооценку». Другие назвали поведение украинского лидера «жалким».

Также один из комментаторов отметил, Зеленский, несущий бред мечтатель.

«К кому Украина находится ближе - к США или же к России?! Сколько русских проживает на Украине?» - написал он.

Некоторые считают, что у президента «не было выбора», даже если он знал, что США его «бросят».

«На самом деле вы уже давно считаете роль марионетки в игре крупных держав своей», - добавил другой.

«Самая несостоявшаяся страна, у нее никого нет: президент клоун и вокруг сплошное издевательство», - заявил еще один читатель.

«Комик, пожалуйста, опирайся хоть на какую-то силу, чтобы так говорить. В противном случае ты просто остаешься пушечным мясом, шахматной фигурой, и изображаете лишнюю драму», - указал пользователь на КВНвское прошлое Зеленского.

Ранее украинский эксперт Руслан Бортник объяснил, почему Байден не видит смысла в переговорах с Зеленским до встречи с Путиным.

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