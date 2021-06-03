Протасевич сообщил о нескольких «спящих радикальных ячейках» в Белоруссии

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3 июня 2021, 22:39

флаг Белоруссии, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Задержанный основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил, что в республике еще есть нераскрытые радикальные вооруженные группы, готовые на смену власти.

«Скорее всего, до сих пор в Беларуси есть несколько спящих ячеек. Не знаю, насколько эта информация реальна, но думаю, что как минимум часть схронов вооружения еще точно не нашли», - поделился он в интервью государственному телеканалу ОНТ.

Протасевич отметил, что делает этот вывод, исходя из общения с заговорщиками, которые планировали силовую смену власти и покушение на президента Александра Лукашенко. По его словам, планировавшие смену власти рассказывали, что есть четыре – пять групп, «одной из них оказалась группа Николая Автуховича».

Ранее Протасевич рассказал, какие данные передавал лидеру оппозиции в Белоруссии Светлане Тихановской.

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