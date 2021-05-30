Daily Caller: жена вирусолога из Уханя умерла от коронавируса до начала пандемии

СМИ со ссылкой на слова бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, занимавшегося расследованием происхождения новой коронавирусной инфекции, сообщили, что жена одного из вирусологов Уханьской лаборатории умерла от COVID-19 в декабре 2019 года.
«Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей», - цитирует его слова издание Daily Caller.
По его словам, власти Китая якобы «скрывали в течение месяца» информацию о том, что коронавирус заразен для людей. Ашер считает, что это способствовало началу эпидемии.
Отмечается, что о смерти жены сотрудника лаборатории Дэвиду Ашеру рассказал человек, работавший на тот момент в Уханьском институте вирусологии.
Ранее сообщалось, что трое китайских ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года – незадолго до пандемии новой коронавирусной инфекции.
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