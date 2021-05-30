Daily Caller: жена вирусолога из Уханя умерла от коронавируса до начала пандемии

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30 мая 2021, 17:41

служба дезинфекции, Фото: Tpg/Keystone Press Agency/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на слова бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, занимавшегося расследованием происхождения новой коронавирусной инфекции, сообщили, что жена одного из вирусологов Уханьской лаборатории умерла от COVID-19 в декабре 2019 года.

«Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей», - цитирует его слова издание Daily Caller.

По его словам, власти Китая якобы «скрывали в течение месяца» информацию о том, что коронавирус заразен для людей. Ашер считает, что это способствовало началу эпидемии.

Отмечается, что о смерти жены сотрудника лаборатории Дэвиду Ашеру рассказал человек, работавший на тот момент в Уханьском институте вирусологии.

Ранее сообщалось, что трое китайских ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года – незадолго до пандемии новой коронавирусной инфекции.

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