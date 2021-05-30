Times: британская разведка считает утечку коронавируса из лаборатории «возможной»

Разведка Соединенного Королевства теперь считает утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории "возможной". Об этом сообщило издание Times со ссылкой на собственные осведомленные источники.
В газете подчеркивается, что ранее западные службы разведки, в частности, британская, считали версию об утечке COVID-19 из лаборатории маловероятной, однако к настоящему моменту специалисты пересмотрели свое мнение.
Напомним, ранее таблоид Daily Mail сообщал, что британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили о наличии у них доказательств лабораторного происхождения коронавируса нового типа. По их словам, им удалось обнаружить целый ряд особенностей вируса, которые указывают на то, что имела место "целенаправленная манипуляция".
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