Times: британская разведка считает утечку коронавируса из лаборатории «возможной»

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30 мая 2021, 08:18 Источник: Times

коронавирус, pixabay.com

Разведка Соединенного Королевства теперь считает утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории "возможной". Об этом сообщило издание Times со ссылкой на собственные осведомленные источники.

В газете подчеркивается, что ранее западные службы разведки, в частности, британская, считали версию об утечке COVID-19 из лаборатории маловероятной, однако к настоящему моменту специалисты пересмотрели свое мнение.

Напомним, ранее таблоид Daily Mail сообщал, что британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили о наличии у них доказательств лабораторного происхождения коронавируса нового типа. По их словам, им удалось обнаружить целый ряд особенностей вируса, которые указывают на то, что имела место "целенаправленная манипуляция".

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