Митрополит Иларион считает, что коронавирус создан искусственно

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29 мая 2021, 16:49 Источник: РИА "Новости"

Митрополит Илларион, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что коронавирус создан искусственным путем, и рассказал о заинтересованных в развитии антипрививочной кампании.

По его частному мнению, "те же силы", которые запустили COVID-19, "они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания". Митрополит Илларион отметил, что риск для здоровья при вакцинации несравним с риском от самого заболевания. Те, кто не переболел коронавирусом и не сталкивался с болезнью родственников и близких людей, не могут в полной мере оценивать степень этого риска.

Он считает, что в настоящее время идет массированная кампания пропаганды против прививок и она с успехом влияет на умы людей.

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