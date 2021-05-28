Китай отвергает теорию искусственного происхождения коронавируса. А Америка по-прежнему подозревает​

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28 мая 2021, 07:44 Александр Крохмаль, Журналист Источник: www.mk.ru

Фото: cоцсети

Прошло уже больше года после воцарения коронавирусной инфекции на нашей планете, а истинное происхождение «ковида» так и не было установлено. Существуют десятки различных мнений и теорий по этому поводу. Наиболее популярной является гипотеза об искусственном происхождении вируса. США, их союзники из ЕС и Япония пребывают в полной уверенности, что Covid-19 появился, благодаря исследованиям китайских микробиологов, и вероятно, из-за утечки в Уханьской лаборатории. Версий о «втором Чернобыле» уже набралось немало. В Индии так же во многом считают виновных китайских военных. Также есть версия о неизвестных террористах-фанатиках, которые могли самолично разработать «химерную» форму жизни для передела человеческой цивилизации. Но ни одна из вышеупомянутых гипотез так и не признана официальной. Происхождение коронавируса и его распространение остаётся большой загадкой.

Однако на фоне политической нестабильности между КНР и США, коронавирусные вопросы возникают всё чаще и становятся предметами бурных дискуссий среди государственных деятелей. Президент Байден, как и его предшественник Трамп, уверен, что «ковид» возник рукотворным путём. В этом его поддерживает почти всё правительство Штатов. В соцсетях же давно идут разговоры о том, что вирус был создан человеком. Китайцы в основном резко отрицают подобные обвинения и даже проявляют агрессию в ответ. Руководство Си Цзиньпина не раз заявляло, что военное производство КНР к этому делу непричастно. Но всё же факты утаивания информации на лицо. Несмотря на все заявления о «чистоте» китайских военных и микробиологов, ВОЗ так и не получила до сих пор полный доступ к Уханьской лаборатории. Более того, Си Цзиньпин и его правительство занесли причины происхождения коронавируса в список государственных тайн. Сразу становится ясно, что нынешнее руководство КПК имеет полное представление об истинном происхождении «ковида». Только делиться этой информацией со всем остальным миром они явно не станут.

Китайцы продолжают защищать своё государство от нападок со стороны заокеанских соседей. Представительство Уханьского института вирусологии уже сообщало, что с момента «ковидной» вспышки не было ни единого случая инфицирования сотрудников. Все полученные разведданные США объявляются фальсификациями. В китайской газете The Global Times чётко расписано, что «США занимается оскорблением всех учёных из КНР и административных органов». В других статьях той же газеты утверждается о том, что необходимы более широкие исследования коронавирусного происхождения. «Изучения необходимы в странах, сообщивших о последовательности вирусов ещё в 2019 году», - сообщается в статье, «Стоит обратить внимание на Северную Италию». Голландский вирусолог из ВОЗ по имени Марион Купманс пребывает в полной уверенности, что исследования возникновения вируса нужно вести не только в Китае, но и за его пределами. Также Купманс считает, что нужны более эффективные обследования летучих мышей в соседних с Китаем странах. Есть сведения о диких животных с рынка Хуанань в КНР, которые могли прибыть из-за пределов государства.

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