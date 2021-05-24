WSJ: трое ученых, занимающихся исследованием коронавируса в Ухане, тяжело болели незадолго до пандемии

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24 мая 2021, 07:54

служба дезинфекции, Фото: May James /globallookpress.com

СМИ со ссылкой на американскую разведку сообщили, что трое китайских ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года – незадолго до пандемии новой коронавирусной инфекции.

В источнике говорится, что вспышку коронавируса зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года. При этом ученые, которые обращались в больницу из-за тяжелой болезни, имели схожие симптомы, а также были «членами одной и той же команды, занимающейся коронавирусами».

Автор считает, что информация разведки может «добавить веса нарастающим призывам к более полному расследованию касательно того, мог ли COVID-19 сбежать из лаборатории». Однако в ответ на запрос издания в МИД Китая обвинили Вашингтон в попытках раскрутить «теорию об утечке коронавируса». Кроме того, в ведомстве усомнились, США действительно обеспокоены источником возникновения возбудителя COVID-19, а не «пытаются отвлечь внимание».

В начале мая, как сообщала газета The Washington Post, республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о существовании «косвенных доказательств» того, что вспышка коронавирусной инфекции могла возникнуть из-за утечки из Уханьского института вирусологии. Члены партии указали на появление у некоторых из исследователей в научном учреждении осенью 2019 года симптомов, характерных для COVID-19, а также заявили о причастности китайских военных к лаборатории.

При этом в конце марта официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин попросила ВОЗ изучить версии об утечке коронавируса из американской военной лаборатории в Форт-Детрике и из подобных учреждений других стран.

ВОЗ после визита специалистов в Ухань представила четыре вероятных сценария передачи коронавируса SARS-CoV-2 людям.

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