Британцы о словах Столтенберга, что якобы РФ причастна к событиям в Белоруссии: «смените уже пластинку»
29 мая 2021, 20:38
Читатели Daily Mail посмеялись над генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом за высказывание о том, что инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии не мог произойти без участия Москвы.
Для многих британцев слова генсека НАТО показались неубедительными: "А у Столтенберга есть какие-то достоверные доказательства, или же это всего лишь его предположения?"; "А как насчет причастности ЦРУ к похищению Ассанжа? У Столтенберга есть какое-то мнение на этот счет?"; "И снова виновата Россия. Смените уже пластинку наконец!"
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