Британцы о словах министра обороны, что Россия «угроза номер один»: «Если не крадут нашу рыбу, то мне плевать»

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24 мая 2021, 14:59 Источник: Daily Mail

флаг Великобритании, фото: pixels.com

Читатели британского издания прокомментировали слова министра обороны страны Бена Уолесса о том, что РФ является «угрозой номер один» для Соединенного Королевства, а также о повышенной активности российских кораблей у границы.

«Я не виню Россию. Напротив, это НАТО пытается окружить ее границы», - заявил один из пользователей.

По словам другого комментатора, заявления о том, что русские являются врагами – «полная чушь».

Еще один читатель отметил, что Россия воспринимает Великобританию всего лишь как «раздражающий рупор пропаганды». Кроме того, он добавил, что Москва вооружена гораздо лучше, чем страны Запада.

«Москва понимает, что без оружия ее постигнет участь стран, отказавшихся преклонить колено перед западной гегемонией», - пояснил пользователь.

При этом многие читатели призвали британские власти защищать страну от прибывающих мигрантов, а не «русских подлодок».

Некоторые и вовсе начали шутить:

«Если русские не крадут нашу рыбу, то мне плевать».

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