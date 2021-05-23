Глава Минобороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один»
23 мая 2021, 07:57Источник:
Telegraph
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей вблизи берегов Соединенного Королевства. По его словам, Москва представляет для страны «угрозу номер один».
«Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, сейчас нас регулярно посещают несколько военных российских кораблей», - высказал он.
Уоллес отметил, что Великобритания пробовала проводить политику деэскалации и применять «другие методы». Однако, по мнению министра, пока Россия не изменит свое отношение, довольно сложно будет понять, в каком направлении нужно двигаться.
Глава Минобороны добавил, что в конце 2020 года в Ирландском море была замечена российская подлодка. Уоллес уточнил, что Великобритания не фиксировала там их присутствия уже «очень, очень давно».
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