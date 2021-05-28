Генсек НАТО обвинил Россию в причастности к инциденту с самолетом Ryanair в Белоруссии

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28 мая 2021, 14:18

Фото: соцсети

Белорусские власти могли принять решение о посадке самолета Ryanair в Минске в координации с Москвой. Об этом сегодня, 28 мая, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет EADaily.

«Мы знаем о тесных отношениях России и Белоруссии, в связи с чем сложно поверить, что режим в Минске мог сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией», — сказал он.

В свою очередь в Кремле опровергли подобные заявления.

«Здесь нет никакого повода для очередных проблем, у нас хватает своих проблем. Ни Российская Федерации, ни российские авиационные власти, ни российские службы и ведомства — они не имеют никакого отношения к тому, что произошло в Белоруссии с рейсом Ryanair», — заявил пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он признал, что на данный момент из-за ситуации, произошедшей с самолетом компании Ryanair, ввиду которой страны ЕС отказались от использования воздушного пространства Белоруссии, имеются «определенные разногласия» между Москвой и государствами-участницами союза.

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