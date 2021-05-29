Sina: переброска Россией ракетоносцев Ту-22М3 в Сирию создало опасный для НАТО прецедент

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29 мая 2021, 12:28 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3, MOD Russia / globallookpress.com

Переброска Российской Федерацией ракетоносцев Ту-22М3 в Сирию создало опасный для НАТО прецедент. На это указывается в материале, появившемся некоторое время назад в китайском сегменте интернета.



Портал Sina констатировал, что переброска Ту-22М3 создала опасный для НАТО прецедент, так как в будущем Москва сможет размещать в Сирии и другие свои стратегические бомбардировщики. Это стало реальным благодаря модернизации российской базы «Хмеймим», расположенной на территории арабской республики.



Развертывание бомбардировщиков заставит западный военный блок пересмотреть свою провокационную манеру действий против РФ в Черноморском и Средиземноморском регионах, говорится в публикации Sina, пересказанной «ПолитРоссией».



Ранее в субботу сообщалось, что журнал Military Watch перечислил российское оружие, которое защитит Белоруссию в случае нападения НАТО.

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