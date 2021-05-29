Military Watch назвал российское оружие, которое защитит Белоруссию в случае нападения НАТО

Перечислено российское вооружение, которое защитит Белоруссию в случае нападения Североатлантического альянса. Данной теме посвящен материал, который появился на страницах американских СМИ.
Как пишет журнал Military Watch, в случае атаки НАТО Минск сдержит натиск с помощью российского оружия. В числе него издание назвало истребители Су-30СМ, которые могут на равных сражаться с американскими F-15, и комплексы ПВО С-400, способные одновременно поражать до восьмидесяти целей.
Кроме того, в списке Military Watch, приведенном «ПолитРоссией», присутствуют системы С-300ПС и «Тор-М2», а также унаследованные Белоруссией от СССР истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24П.
Ранее в субботу сообщалось, что военные США случайно раскрыли местонахождение секретного объекта с ядерными бомбами в Европе.
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