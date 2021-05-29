Американские военные случайно раскрыли местоположение секретного объекта с ядерными бомбами США в Европе

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29 мая 2021, 08:47 Источник: Аvia.pro

Военный, Volodymyr Trasov / globallookpress.com

Американские военнослужащие случайно раскрыли местоположение секретного объекта с ядерными бомбами Соединенных Штатов в Европе. Об этом говорится в публикации, размещенной в интернете.

Как пишет сайт Avia.pro, некоторое время назад выяснилось, что на базе «Волкель» в Нидерландах расположен секретный объект с американскими ядерными бомбами. Его местонахождение случайно выдали представители армии США. Они опубликовали в социальных сетях фотографии, сделанные на территории объекта.

Ранее в субботу тот же самый портал спрогнозировал, что российские комплексы «Панцирь-С» остановят удары французских истребителей Dassault Rafale в случае переброски в Мали.

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