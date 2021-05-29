Avia.pro: российские «Панцири» остановят удары французских истребителей Dassault Rafale в случае переброски в Мали

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29 мая 2021, 08:17 Источник: Аvia.pro

Истребитель Dassault Rafale, Matti Matikainen / globallookpress.com

Российские «Панцири» остановят удары французских истребителей Dassault Rafale в случае переброски в Мали. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Некоторое время назад в Мали состоялась акция протеста, участники которой потребовали свернуть французскую военную операцию «Бархан», осуществляемую на территории страны. Также активисты попросили вмешаться в ситуацию в западноафриканском государстве Российскую Федерацию.

Портал Avia.pro предположил, что Москва, реагируя на обращение жителей Мали, может перебросить туда комплексы «Панцирь-С». Если это произойдет, отечественные системы остановят удары истребителей Dassault Rafale, прогнозируется в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что издание Popular Mechanics обозначило возможный сценарий американского ядерного удара по РФ с участием секретного космического самолета X-37B.

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