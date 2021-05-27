Popular Mechanics назвал возможный сценарий ядерного удара США по России с участием секретного космического самолета X-37B

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27 мая 2021, 15:18

Космический самолет X-37B, U.S. Air Force/space.com / globallookpress.com

Обозначен возможный сценарий ядерного удара Соединенных Штатов по Российской Федерации с участием секретного космического самолета X-37B. Данной теме посвящен материал, появившийся на страницах зарубежных СМИ.

Журнал Popular Mechanics рассмотрел сценарий, при котором X-37B подходит к границам России из Южного полушария, выводит из строя направленные на север радары раннего предупреждения, открывая для американских бомбардировщиков и субмарин возможность нанести более мощный удар с применением оружия массового уничтожения. В процитированной публикации подчеркивается, что данная атака не будет внезапной, так как военные РФ заранее обнаружат приближающийся X-37B.

Ранее в четверг портал Avia.pro написал, что российский комплекс РЭБ в Сирии мог атаковать израильский самолет-разведчик, который устроил провокацию на государственных рубежах арабской республики.

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